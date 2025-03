La connectivité entre les aides auditives et les smartphones va peut-être s'améliorer grâce au nouveau partenariat entre Orange et Widex, officialisé ce 13 mars 2025, en cette journée nationale de l'audition. Alors que plus de 7 millions de Français sont concernés par une perte auditive, les utilisateurs d'aides auditives Widex pourront désormais bénéficier d'un accompagnement personnalisé – et gratuit – dans toutes les boutiques Orange de France métropolitaine.