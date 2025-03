Là, on parle de l'intégration de quatre unités de traitement, de quatre chiplets E/S, de 256 Go de LPDDR5X et de jusqu'à 2 To de mémoire DDR5. Bolt Graphics insiste sur le fait que son Zeus favorise la quantité de mémoire sur la bande passante afin de gérer un volume de données plus important pour effectuer des rendus ou des simulations plus complexes. Les ports réseau 400 GbE et 800 GbE sont là pour la transmission plus rapide de ces grandes quantités de données.

Bolt Graphics souligne que les rendus de haute qualité, le ray tracing et le calcul sont les domaines d'action principaux de Zeus. De fait, même le modèle d'entrée de gamme, le Zeus 1c26-32, offre des performances de calcul FP64 bien supérieures à celles de la GeForce RTX 5090 : on parle ici de jusqu'à 5 TFLOPS contre 1,6 TFLOPS pour la puce NVIDIA.