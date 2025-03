Pour faire respecter cette règle, des radars intelligents seront installés sur les axes concernés. Dotés de caméras infrarouges et thermiques, ils identifieront les véhicules en infraction. Au cours des deux premiers mois, les radars, capables de faire la différence entre un bébé dans un siège-auto ou entre un mannequin et un vrai passager, serviront à repérer les "autosolistes" en infraction afin de diffuser des messages les invitant à changer de file. En revanche, à partir de mai, les contrevenants risqueront une amende de 135 euros.



Si la mairie de Paris met en avant les bénéfices écologiques et la réduction du trafic, les critiques pointent un risque d’embouteillages accrus. Un bilan après six mois permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif et d’envisager d’éventuels ajustements.