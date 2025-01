Les montres connectées de la marque Garmin, notamment les modèles Fenix 8, Venu 3 et 3S, Epix, Forerunner et Vivoactive 4 et 5, rencontrent d'importants problèmes depuis plusieurs jours. De nombreux utilisateurs signalent que leur appareil affiche un écran figé ou un mystérieux triangle bleu au démarrage. D’après les premiers retours, le problème semble lié à un défaut de communication avec le GPS, possiblement causé par une mise à jour défectueuse.