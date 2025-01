Si le Samsung Galaxy A35 arborait un écran de 6,60 pouces, son successeur, le Galaxy A36, devrait quant à lui jouir d'un écran légèrement plus grand de 6,64 pouces. Le smartphone serait également plus fin (7,4 mm pour le A36 contre 8,2 mm pour le A35). En tenant compte de la bosse de l'appareil photo, l'épaisseur devrait atteindre 9,6 mm. Enfin, pour conclure sur les dimensions, le Galaxy A36 serait moins épais et un peu plus haut que son prédécesseur.

Une chose est sûre, Samsung semble vouloir poursuivre le développement de sa gamme A en positionnant le Galaxy A36 comme un sérieux concurrent sur le segment du milieu de gamme, avec des spécifications techniques solides et un design modernisé. En attendant conformation de la part de Samsung, le smartphone serait attendu pour le mois de mars prochain, soit au même moment que le Galaxy A56.