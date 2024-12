L'Amazon Fire TV ne cesse de s'enrichir en fonctionnalités et en cette fin d'année les équipes du géant du e-commerce se sont focalisées sur l'accessibilité. Les box TV de la marque sont compatibles avec la plupart des équipements, et peuvent diffuser du son via les haut-parleurs du téléviseur, sur une enceinte filaire ou sans-fil, ainsi que sur une barre de son. Seulement les porteurs d'appareils auditifs peuvent être gênés de demander à leurs proches d'augmenter le son pour pouvoir entendre correctement les dialogues des programmes. Ce qui ne sera plus le cas avec cette nouvelle capacité disponible dès à présent.