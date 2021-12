Le Fire TV Stick est toujours en promo à -43% sur Amazon

Best-seller de la série des Fire TV Stick, ce modèle de télécommande intelligente est idéal pour vous faire passer d'excellents moments, seul ou accompagné ! Vous n'avez plus qu'à vous installer dans votre canapé, le Fire TV Stick fait le reste. C'est encore plus simple grâce à une série d'innovation, notamment une commande vocale intégrée à votre télécommande directement compatible avec Alexa. Vous n'avez qu'à ordonner, et Alexa se chargera d'exécuter votre demande !

Plus encore, cette télécommande est pensée pour prendre en charge le streaming Full HD (attention, pas la 4K) et vous permet de contrôler votre téléviseur (marche/arrêt, son) en un clin d'oeil, de même que d'accéder à des centaines d'applications facilement. Des boutons ont même été intégré pour les principaux services, tels que Disney +, Amazon Prime Video ou encore Netflix.

Vous profitez également de la TV gratuite, avec notamment les app' Molotov, Arte ou encore YouTube. Ecoutez vos sons favoris grâce à Amazon Music, Spotify ou encore Deezer, en vous connectant à vos comptes respectifs. Le Dolby Atmos est également pris en charge sur certains titres, et sous réserve de disposer d'un appareil compatible, pour vous offrir un son home cinéma immersif. Niveau hardware, celle-ci est similaire à la Fire TV Stick 4K, mis à part la RAM, réduite à 1 Go, et est 50% plus rapide que la Fire TV Stick standard ! Un excellent produit à petit prix qui n'attend plus que d'être adopté !