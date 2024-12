Selon le productif leaker Jukanlosreve, le Galaxy S25 sera compatible avec la norme Qi2. Cette évolution du Qi, que l'on connaît bien, apporte notamment une fonction de magnétisme à la recharge sans fil, comme sur les iPhone avec MagSafe. Elle augmente aussi la puissance de charge jusqu'à 15 watts, contre 7,5 actuellement.

La première utilité du Qi2 est d'améliorer la position du smartphone sur la station de charge sans fil en le replaçant correctement par magnétisme. On évite ainsi les fuites d'énergie, et la recharge peut être plus efficace.

L'autre atout du Qi2 est de pouvoir magnétiser des accessoires compatibles au dos de son smartphone. Sur les iPhone, avec MagSafe, il est par exemple possible de coller une batterie externe, un porte-cartes ou même une extension de stockage par magnétisme, permettant de personnaliser son appareil.