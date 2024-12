Cette formule n'a pas été du goût de tout le monde, et Xavier Niel convient aujourd'hui que ce modèle économique premium était une faute, en totale contradiction avec les valeurs affichées de l'entreprise depuis sa création.

« À un moment, je pense qu’on s’embourgeoise. C'est-à-dire qu’on se dit tout va bien, les Français sont tous très riches, on va faire une box à 500€… Et puis un matin, on se lève et on en a vendu des centaines de milliers, c’est pas mal. Mais il faut nous ramener à notre condition, on vend un produit à l’ensemble des Français et quand on fait cela, il ne faut pas l’oublier ». Il ajoute : « Et après des dizaines années de vie de privilégiés, ça nous oblige à nous rappeler que la réalité, c'est que la grande majorité des Français galèrent de quelques euros et qu’à ce moment-là notre offre était adaptée à quelques Français, tant mieux pour eux ».

La Freebox Delta n'a pas été un échec cuisant, et s'est finalement vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Free a entre-temps revu son modèle économique, pour proposer la Freebox Delta en location, avant de retirer l'offre de son catalogue. Depuis, l'opérateur n'a pas abandonné son offre premium avec la Freebox Ultra, mais se concentre sur l'ajout de services pour justifier un prix plus élevé, et a connu un très beau succès avec la Freebox Pop, disponible à un prix bien plus acceptable pour la majorité des foyers.