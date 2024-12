« Elle est rouge, elle est fun, et on espère qu'un jour elle sera collector », indique Free. Nous avons effectivement affaire ici à une Freebox qui brille d'une coque à la fois rouge et transparente, ainsi que d'animations LED grâce au bandeau doté de customisations RVB, et même d'un packaging personnalisé, édition limitée oblige. Sur la face du dessus de la box, apparaît l'inscription « Freebox Ultra, édition limitée, 1999-2024, 25 ans ».