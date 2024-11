DJI continue d'innover dans le domaine de l'audio sans fil avec le lancement du DJI Mic Mini, un microphone conçu pour offrir une qualité sonore professionnelle dans un format ultra-compact.

Après le succès du DJI Mic 2, qui avait séduit par sa simplicité d’utilisation et ses performances améliorées, le Mic Mini promet de répondre aux besoins des créateurs de contenu toujours en quête de solutions plus légères et accessibles. Avec des fonctionnalités avancées héritées de son prédécesseur, ce nouveau modèle se démarque par sa taille réduite et son prix plus attractif que le modèle précédent.