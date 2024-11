jvachez

C’est mal parti, leurs tarifs avec réduction sont dans les mêmes gammes que Red ou B And You aucun intérêt d’aller chez eux surtout si en plus la réduction n’est valable que 3 mois.

S’ils veulent attirer des clients ils doivent impérativement être moins chers que Red and B And You.

On le voit sur les sites de deals, les gens veulent des forfaits avec de la data le moins cher possible (5 à 8€) là c’est 12.60€ puis 18€ beaucoup trop cher.