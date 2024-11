Galadri

On est complétement d’accord ! Le carnet d’entretien c’est un peu perdu en route. Par contre certain marque garde un historique en ligne (accessible en payant bien sur … ). Et j’ai un peu peur de la blague … ton appareil par en réparation le QR est scanné et il y ai renseigné la cause de la panne. Par contre toi en tant que acheteur tu veux vérifier l’historique de l’appareil d’occasion tu devrais payer xx€ pour voir les infos … Je pense que c’est aussi super utile pour eux quand ils font de la reprise d’appareillage pour vérifier l’état / l’historique du produit