L'enquête réalisée par Which? a permis de mettre en lumière l'appétit vorace de certaines friteuses à air pour vos données personnelles. L'organisme a ainsi constaté que trois friteuses comptant parmi les plus populaires demandent l'autorisation "d'enregistrer de l'audio sur le téléphone de l'utilisateur, sans raison précise", à connaitre l'emplacement précis de l'utilisateur, et envoient "des données personnelles à des serveurs en Chine".



Ces friteuses Aigostar et Xiaomi sont en effet liées à des applications mobiles, pour lesquelles il est nécessaire d'accepter les conditions d'utilisation avant usage. Which? mentionne ainsi que l'application qui accompagne les friteuses à air de Xiaomi utilise des traceurs de Facebook, du géant chinois Tencent, ainsi que de Pangle, qui n'est autre que le réseau publicitaire de TikTok. En réponse à ces allégations, Xiaomi a tenu à rassurer ses clients avec cette déclaration : « le respect de la vie privée des utilisateurs a toujours été une valeur fondamentale de Xiaomi », selon des propos rapportés par nos confrères britanniques de The Sun.