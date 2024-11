L'information provient d'une étude menée par deux chercheurs de l'université de Gazi, en Turquie. Ils ont comparé la teneur en acrylamide des pommes de terre cuites au four, à l'huile et à l'Airfryer. Le verdict ? Alors que les deux premiers types de cuisson produisent respectivement 7,43 et 8,94 μg/kg, la friteuse à air chaud affiche un taux bien plus élevé, atteignant 12,19 µg/kg dans les frites.