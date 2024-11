Apple explique ainsi que « de nouveaux produits, services et technologies peuvent remplacer ou supplanter les offres existantes et peuvent produire des revenus et des marges bénéficiaires plus faibles, ce qui peut avoir un impact négatif important sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de l'entreprise ».

Cette petite phrase peut cibler des technologies d'avenir qui n'ont pour le moment pas rencontré une large adhésion. On pense par exemple à l'Apple Vision Pro, le casque de réalité augmentée dont les ventes sont plus basses que les prévisions d'Apple, déjà très conservatrices, ou encore au déploiement au compte-gouttes d'Apple Intelligence. Si l'intelligence artificielle est le sujet technologique majeur du moment, Apple va devoir déployer de très nombreux investissements sans aucune garantie que ces nouveaux services aient un impact sur les ventes de matériels.

En définitive, Apple acte la maturité du marché du smartphone, la fin d'une croissance à deux chiffres de ses ventes et à une période de risques et de paris industriels. Charge à Tim Cook et ses équipes de maintenir le navire à flot, sans rater les prochaines innovations de rupture.