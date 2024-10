Les amoureux de Nintendo attendent depuis maintenant un certain temps la prochaine console du fabricant japonais, la Nintendo Switch 2. Sûrement conscient de cette impatience, le géant du jeu vidéo égrène des nouveautés dernièrement, pour rendre son public un peu plus tranquille. On découvrait ainsi au début du mois d'octobre son nouvel appareil Alarmo. Et aujourd'hui, c'est une application de streaming musical qui arrive !