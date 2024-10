Outre l'utilisation d'eau à outrance, cette méthode nécessite encore plus d'énergie pour refroidir les serveurs. « Le problème que nous avons avec les fabricants de puces, c'est que l'IA est désormais une course à l'espace menée par le marché américain, où les droits fonciers, l'accès à l'énergie et la durabilité sont relativement peu importants, et où la domination du marché est essentielle », dénonce Michael Winterson, président de l'Association européenne des centres de données (EUDCA), dans un entretien accordé à CNBC.