Le service ne lésine en tout cas pas sur les contenus avec plus de 400 chaînes accessibles, couvrant un peu tous les genres : information, sport, divertissement, jeunesse et contenus adultes. Et les fonctionnalités sont au rendez-vous, avec le direct sans décodeur supplémentaire et une seule et même télécommande, le replay, l'enregistrement et le catalogue VOD.