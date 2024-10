Le K10+ Combo dispose d'une toute nouvelle station de charge, qui prend de la hauteur sans augmenter la largeur de l'accessoire. Celle-ci accueille un deuxième aspirateur balai, qui permet aux utilisateurs de varier les plaisirs et de nettoyer plus profondément leur intérieur, notamment les canapés, les fauteuils ou encore les zones inaccessibles au robot.

Switchbot ne donne pas de précisions techniques sur son nouvel aspirateur balai. On sait seulement qu'il est accompagné d'une brosse motorisée et qui intègre une lampe à l'avant pour identifier les poussières invisibles à l'œil nu et les plus petits déchets. On retrouve également une brosse à poils et un suceur long. Ainsi, l'aspirateur balai se transforme en aspirateur à main.