Forfaits eSIM : partagez-vos retours avec Clubic !

Alors que l'eSIM se généralise, de plus en plus de terminaux sont compatibles avec la technologie, notamment les derniers smartphones. Si Orange, Bouygues, SFR et Free proposent cette option depuis quelque temps déjà, nous voyons fleurir plusieurs acteurs proposant des tarifs souvent plus attractifs pour rester connecté à travers le monde. Parmi ces derniers, nous comptons par exemple GoMoWorld, Ubigi, Saily, Airalo ou encore Holafly.