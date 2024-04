L’Acer Swift Edge 16 rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables

Ne vous fiez pas à la légèreté et à la finesse de cet ultra-laptop ! Équipé du processeur AMD Ryzen 7 7840U et d’une carte graphique Radeon 780M, mais aussi de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 1 To, l’Acer Swift Edge 16 promet des performances de haut niveau, à même de répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.

Son grand écran AMOLED de 16 pouces, offrant une résolution de 3.2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantit quant à lui une qualité d’affichage exceptionnelle, et une lisibilité parfaite pour vos tâches productives ou vos activités multimédias.

Qui plus est, le constructeur a le bon goût d’ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires venant enrichir l’expérience utilisateur, comme un clavier rétroéclairé, un lecteur d’empreinte digitale, une connectique complète, et une webcam de bonne facture. Autant d’atouts qui valent bien une place dans notre classement des meilleurs PC portables du marché !