La souris gamer NZXT Lift 2 rejoint notre comparatif des meilleures souris gamer

La souris gamer filaire NZXT Lift 2 Starfield se distingue par son capteur optique de très haute sensibilité pouvant atteindre jusqu’à 26 000 dpi, garantissant une précision extrême lors des sessions de jeu. Son poids ultraléger de 58 g et son câble USB de deux mètres, aussi souple qu’agréable, contribuent à une maniabilité optimale.

Côté commandes, cette souris est dotée de six boutons programmables et d’une roulette bidirectionnelle, assurant une navigation aisée et des contrôles de jeu flexibles et ajustables. Le logiciel NZXT CAM inclus garantit, de fait, une personnalisation avancée des paramètres, enregistrant jusqu’à cinq profils différents directement dans la mémoire intégrée.

Pas de LED RVB ici : la NZXT Lift 2 Starfield mise sur un look classique et efficace, ce qui lui permet de se fondre dans n’importe quel décor, et de renforcer sa polyvalence. L’une des seules ombres au tableau : ce modèle se destine uniquement aux droitiers, et le constructeur n’a (à ce jour) pas prévu de déclinaison pour les gauchers.