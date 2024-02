La ASUS ROG Keris Wireless AimPoint rejoint notre comparatif des meilleures souris gamer !

Une première bonne raison d'intégrer la ASUS ROG Keris Wireless AimPoint à notre comparatif des meilleures souris gamer est sa conception confortable. Le revêtement en plastique PBT offre une surface douce et agréable au toucher, tandis que les boutons latéraux en caoutchouc procurent une meilleure adhérence.



La molette large et striée offre un défilement précis et fluide, tandis que les patins en PTFE garantissent une glisse douce et sans résistance sur n'importe quelle surface. La souris est également dotée d'un câble USB tressé de 2 mètres, souple et résistant.

Et côté performances ? C'est l'autre point fort de la souris gamer d'ASUS. Le capteur AimPoint offre une précision et une réactivité exceptionnelles, avec une résolution maximale de 36 000 DPI. Il est capable de suivre les mouvements les plus rapides et les plus précis, ce qui en fait un atout précieux pour les joueurs FPS et compétitifs.



Le capteur est également personnalisable via le logiciel Armoury Crate. Vous pouvez ajuster la sensibilité, le taux d'interrogation et la distance de lift-off pour l'adapter à votre style de jeu.