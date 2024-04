L'aspirateur Dyson en réalité augmentée n'est pas un fantasme : il pourrait arriver dès cet été

Le Gen5 Detect Absolute propulse Dyson comme référence absolue des aspirateurs balais. Plus performant, plus puissant, plus précis, plus intelligent, plus silencieux… On ne l'arrête plus. On retient son moteur qui tourne à 135 000 trs/min générant une puissance d'aspiration à toute épreuve de 14560 Pa, quand d'autres aspirateurs sans fil plafonnent autour de 10000 Pa pour les plus puissants. Là où le Gen5 passe, la poussière trépasse. D'ailleurs, les virus et les bactéries aussi, grâce à sa filtration HEPA et une tête motorisée Fluffy Optic qui révèle les poussières invisibles à l’œil nu. On souligne également une autonomie de 70 minutes en mode Eco, qui laisse une marge confortable pour aspirer toute la maisonnée.

En revanche, on regrette un appareil encore trop lourd, ainsi qu'un déséquilibre entre la puissance d'aspiration et la capacité de la batterie qui peine à suivre le rythme en mode Boost. Une batterie de rechange aurait été la bienvenue. Pour le prix, l'absence de certains accessoires comme l'adaptateur coudé soulève des interrogations.

On peut affirmer que le Gen5 Detect Absolute violet/gris est le digne successeur de l'aspirateur V15, apportant avec lui son lot d'évolutions technologiques. On ne sait pas pour vous, mais on attend la suite avec impatience.