Dyson prépare un nouveau robot aspirateur, le 360 Hyperdymium, pour faire le ménage de ses concurrents

Un aspirateur robot qui apprendrait des erreurs de 360 Eye et de son imposante carrure, puisqu’il serait plus fin, mais plus large que ses prédécesseurs. L’appareil troquerait le format rond de son aîné au profit d’une forme en D, qui n’est pas sans rappeler les produits iRobot . Un design qui permettrait à l’appareil de se faufiler plus facilement dans les recoins, entre les pieds de chaise ou sous les meubles bas. La station de recharge semble quant à elle plus robuste. Toujours aussi voyant que le modèle précédent, le 360 Hyperdymium arbore un bleu aussi éclatant que Dyson 360 Heurist.