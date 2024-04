Séisme à Taïwan : TSMC et les autres fonderies en grande partie à l'arrêt

À 7 h 58, heure locale, un tremblement de terre a frappé Taïwan. D'une magnitude supérieure à 7 (7,2, 7,4 ou 7,5 selon les sources), il s'agit du plus puissant séisme qu'a connu l'île depuis 25 ans.

Provisoire, le bilan humain fait état de 9 morts et de plus de 900 blessés alors que le bilan matériel semble encore impossible à estimer. Forcément plus trivial, le bilan industriel n'est pas à négliger malgré tout.