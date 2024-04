Fibre optique : deux entreprises, qui faisaient trainer des travaux de réparation depuis des années, lourdement condamnées en justice

C'est une affaire qui aura, une fois de plus, duré plusieurs années. En 2011, le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) avait conclu une convention de délégation de service public (DSP) de 25 ans, avec deux sociétés franciliennes, pour l'entretien, le réaménagement et la réparation du réseau de fibre optique dans l'Essonne. Des travaux de réaménagement furent justement actés en juillet 2018. Rien ne s'est passé comme prévu…