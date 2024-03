Dans l'Essonne, où la fibre optique est de piètre qualité, les opérateurs s'unissent pour enfin améliorer la qualité de service

C'est une collaboration pas loin d'être inédite entre les quatre grands opérateurs commerciaux et Altitude Infra, opérateur d'infrastructure spécialisé dans la fibre optique. Ce dernier a récemment acquis les réseaux Altitude Infra Cœur de Fibre (Sequantic Telecom) et ses 9 communes, Seine Essonne THD et ses 4 communes, ainsi qu'Europ'Essonne et ses 13 communes.