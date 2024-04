La Radeon RX 7600 "Made by AMD" disponible sur le store européen

Par rapport à NVIDIA et ses fameuses GeForce Founders Edition, les cartes graphiques signées AMD se font à la fois plus rares et plus discrètes au point que plusieurs modèles n'existent tout simplement pas en Europe.

Les cartes MbA – pour Made by AMD ou, en bon français, conçues par AMD – viennent toutefois de gagner un nouveau membre. La Radeon RX 7600 rejoint ce cercle très fermé.