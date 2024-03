Inutile et bien trop chère... mais tellement originale, cette carte mère mêle DDR4 et DDR5

En effet, le fabricant a décidé de proposer sur ce modèle au format microATX un emplacement DIMM 288 broches pour une barrette de DDR4 et un autre emplacement DIMM toujours de 288 broches, mais prévu cette fois pour une barrette de DDR5. Une association pour le moins originale, c'est en tout cas la première fois que nous voyons une telle carte chez Clubic.

Sachez toutefois qu'il semble impossible de faire travailler les deux types de DDR simultanément et, en optant pour cette carte mère, vous serez donc limités à une seule barrette de mémoire vive. De fait, vous ne pourrez pas non plus profiter du mode double-canal, bien utile pour la mémoire vive.