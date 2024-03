Honor Magic 6 Pro : le nouveau roi des meilleurs smartphones en photo pour DXOMARK

Si vous l'ignoriez, DXOMARK demeure parmi les sites de référence en matière d'évaluations de produits électroniques. Spécialisés dans le domaine de la photographie, les ingénieurs et techniciens du site disposent de nombreux outils, et établissent nombre de protocoles en laboratoire, pour mesurer et évaluer les performances des produits testés.

Il y a quelques jours, c'est le Magic 6 Pro qui fut à l'honneur, faisant à son tour l'objet d'examens minutieux. Le constat est sans appel : l'appareil a obtenu « d'excellents résultats dans presque tous les domaines de test, sans montrer de réelles faiblesses ».