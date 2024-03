Free permet de bénéficier des 8 Gbit/s en débits symétriques de la Freebox Ultra : à quoi ça sert, combien ça coûte ?

Il y a du nouveau dans l'espace abonné de la Freebox Ultra, puisque l'opérateur propose, comme il l'avait promis lors de la sortie de la box, un module optique SFP+ RJ45, qui fait partie de l'abonnement. Grâce à lui, il est possible de monter au plus haut dans les débits, que ce soit dans un sens (en téléchargement/descendant) ou un autre (en envoi/montant). Cette procédure n'est malgré tout pas sans frais. On vous explique.