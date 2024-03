L'accès aux caméras de surveillance s'élargit sur Google Home pour le web

Depuis fin 2022, la firme de Mountain View travaille sur la version web de Google Home. Le service étant loin d'être abouti, il ne sera pas d'une grande utilité pour beaucoup d'utilisateurs dans l'immédiat. Tout ce que l'on peut faire, c'est lancer des routines déjà configurées sur l'application pour smartphone, en créer de nouvelles via un éditeur de scripts en mode texte, ou encore contrôler des caméras connectées.

C'est sur ce dernier point que Google apporte quelques évolutions. Jusqu'à présent, les fonctionnalités accessibles via l'onglet « Caméras » étaient assez limitées, et surtout, il était impossible de consulter leur historique. Un aspect presque indispensable pour ce type d'appareil, qu'il est nettement plus facile de contrôler via un ordinateur. Home pour le Web permet désormais de le faire, et même d'accéder à l'historique étendu lié aux abonnements Nest Aware et Nest Aware Plus, ce qui est plus que bienvenu.