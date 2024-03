Ce message vous indiquant que votre iPhone vous espionne et qui circule sur les réseaux sociaux est un fake

« ALERTE! Si vous possédez un iPhone, c'est important ! Après ma dernière mise à jour, une nouvelle fonctionnalité a été téléchargée appelée " journalisation ". Elle se trouve sous " paramètres ", " confidentialité et sécurité ". Faites défiler vers le bas et il y a une nouvelle " fonctionnalité " appelée " suggestions de journalisation ". Recherchez le bouton " détectable par d’autres ". Je parie qu'il est activé et que toute personne proche de chez vous connaît votre nom complet et exactement votre géolocalisation. Allez désactiver cela !! Partagez avec vos amis s'ils ont un iPhone. Très effrayant !! Vérifiez vos iPhone. », peut-on lire dans l'une de ses publications. Pour autant qu'elles sont alarmistes, ces affirmations sont fausses.

En cherchant bien, sur la page « Suggestions de journalisation », se trouve un lien « À propos des suggestions de journalisation et de la confidentialité », qui mène vers le support client d'Apple, lequel précise que : « Les suggestions de journalisation utilisent le traitement sur l'appareil pour regrouper intelligemment les moments et les événements, afin de vous fournir des suggestions personnalisées. À l'aide des informations stockées sur votre appareil, les suggestions de journalisation peuvent vous recommander des moments spéciaux à retenir et à écrire. Vous contrôlez quelles suggestions sont partagées avec les applications de journalisation qui utilisent les suggestions de journalisation ». Quant à la technique utilisée : « Les suggestions de journalisation utilisent Bluetooth pour détecter le nombre d'appareils et de contacts autour de vous sans stocker lesquels de ces contacts spécifiques se trouvaient à proximité. Ces informations sont utilisées pour améliorer et prioriser vos suggestions. Il est stocké sur l'appareil et n'est pas partagé avec Apple ».