Neuralink : le premier patient va bien, et peut contrôler une souris par la pensée

Un peu plus de six mois après avoir obtenu la tant attendue autorisation d'effectuer des tests sur l'homme, Neuralink annonçait avoir effectué son premier implant. Une opération chirurgicale qui avait eu lieu à la fin du mois de janvier dernier. Et l'aventure serait sur de bons rails si l'on en croit les dernières déclarations du patron de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk.