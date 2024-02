À 10 watts de TDP, le Ryzen 7 8840U fait mieux que les précédentes puces d'AMD, Steam Deck compris

Le besoin de puissance des consoles portables est évident afin que les jeux les plus gourmands puissent tourner convenablement et, pour ce faire, on met souvent en avant le TDP de 20, 25 voire 30 watts des machines.

Pourtant, la sobriété est aussi un élément clé et, à ce petit jeu, le Steam Deck reste l'une des machines les plus efficaces. À moins que le nouveau Ryzen 7 8840U soit vraiment en mesure de changer la donne ?