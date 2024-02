Ajuster l'altitude de vol des avions de ligne pour sauver la planète : une solution sérieusement envisagée

Le travail abattu par Roosenbrand et son équipe propose une solution efficace et plutôt simple à mettre en place : changer l'altitude de vol des avions dans le but d'éviter les conditions propices à la formation de ces fameuses traînées. Ainsi, une modification de 609 mètres suffirait pour la moitié des vols analysés par l'étude. Cela permettrait aux avions d'éviter les zones à risques, où l'air est à la fois très froid et saturé en humidité.