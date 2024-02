Le Dreame L20 Ultra rejoint notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots !

Une première bonne raison d'ajouter le Dreame L20 Ultra à notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots tient ses dans excellentes performances de nettoyage.





Le Dreame L20 Ultra est doté d'un moteur de 7 000 Pa qui offre une aspiration puissante et efficace. Il dispose de 4 niveaux de puissance, ce qui vous permet de choisir le mode le plus adapté à vos besoins. Que vous ayez des sols durs, des tapis ou des moquettes, le Dreame L20 Ultra est capable de ramasser les poussières, les poils d'animaux et les petits déchets avec une grande efficacité.







Cet appareil se distingue par son système de lavage des sols révolutionnaire. Il est équipé de deux serpillères mobiles qui se déplacent le long des murs pour garantir un nettoyage complet et sans traces.

En sus des performances, l'aspirateur robot de Dreame est doté d'un système de navigation intelligent qui utilise la technologie LiDAR pour cartographier votre maison avec précision. Il est capable de reconnaître les obstacles et les objets, pour un déplacement fluide et efficace.