Carte graphique : quand Palit hésite entre les ports 8 broches et le 12VHPWR

La sortie des RTX série 30 avait été l'occasion pour NVIDIA de troquer les classiques ports d'alimentation 8 broches pour une prise 12 broches à même de faire passer davantage de courant. Jusque-là, aucun problème.

En octobre 2022, NVIDIA a lancé la GeForce RTX 4090 et introduit encore un nouveau port doté, cette fois, de 16 broches avec quatre petites broches placées au-dessus des 12 broches du précédent connecteur.

Avec des broches plus fines et plus proches, ce connecteur connu sous le nom de 12VHPWR a rapidement créé la polémique avec des témoignages de fonte de connecteurs et de cartes mises hors service.