Le Samsung Galaxy S24 Ultra est plus coriace que prévu... mais pas tellement grâce au titane

Châssis en titane et nouveau traitement Corning Gorilla Glass Armor font-il bon ménage pour améliorer la durabilité du Samsung Galaxy S24 Ultra que nous avons testé récemment ? Indubitablement, la réponse est oui. L'appareil est passé il y a quelques jours sur le bureau et sous les instruments (de torture) du youtubeur Zack Nelson (JerryRigEverything) et, fait intéressant, il s'avère nettement plus dur au mal qu'on aurait pu le penser.