AMD prépare son chipset X870E pour accompagner la sortie des processeurs Ryzen 9000

Ainsi, les fabricants de cartes mères souhaitant intégrer le X870E devront se convertir à la connectivité USB4 40 Gbps. Pour ce faire, le chipset serait composé de trois puces : deux bridges Promontary 21 et un contrôleur hôte ASM4242, les trois étant signées ASMedia. Côté mémoire vive, il semblerait que la DDR5-6400 soit considérée comme le sweet spot – le « point idéal » – pour les Ryzen 9000.

Moore's Law is Dead n'exclue cependant pas la possibilité qu'AMD pousse jusqu'à la DDR5-8000 EXPO avec un FCLK de 2400 MHz. Bien sûr, le X870E sera l'occasion d'une nouvelle vague de cartes mères, mais tout porte à croire que les cartes série-600 seront compatibles après mise à jour du BIOS et se pose aussi la question des gammes inférieures : des chipsets X870, B850 et B840 cités par Moore's Law is Dead seront-ils confirmés ?