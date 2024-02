La TCL C805 rejoint notre comparatif des meilleures TV 4K !

La TCL 75C805 offre une définition 4K UHD de 75 pouces. Il est doté d'une dalle Mini-LED avec 640 zones de gradation locale, ce qui permet d'obtenir un contraste natif élevé et des noirs profonds. Pour cette résolution et cette taille d'écran, le prix se révèle particulièrement attractif.



Une autre raison de l'intégrer à notre comparatif : l'image est précise et détaillée en SDR et HDR, surtout en mode film (conçu pour offrir une expérience de cinéma optimale). Le téléviseur dispose également d'un mode jeu qui offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est idéal pour les joueurs qui recherchent une expérience fluide et réactive.

En outre, la TV 4K de TCL est dotée de nombreuses fonctionnalités intelligentes, notamment Google TV, qui donne accès à un large éventail d'applications de streaming et de divertissement. Il est aussi compatible avec les formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG.

Bref, une belle réussite !