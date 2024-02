Google signe un énorme contrat d'achat d'électricité issue de l'éolien en mer en Europe

On sait que les projets d'énergie renouvelable lient de plus en plus leur production à des accords d'achat d'électricité à long terme, pour garantir la sécurité de leurs revenus. Et cela tombe bien, car des entreprises comme Google cherchent aussi à sécuriser leur approvisionnement, tout en atteignant leurs objectifs en matière d'énergie propre. Tout ce beau monde se retrouve donc.