Le Samsung Galaxy S24 Ultra fait son entrée dans notre comparatif des meilleurs smartphones !

Comme vous pouvez le constater : on est sur du très lourd - logique à ce niveau de gamme, à vrai dire, mais la comparaison tient dans un mouchoir de poche.

Les trois modèles se révèlent particulièrement performants. L'ensemble est fluide, que ce soit pour la navigation, le jeu vidéo, les films / séries, etc. Le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'Apple iPhone 15 Pro Max sont en revanche un poil plus performant que le modèle d'Honor.

Toutefois, le Honor Magic V2 marque sa différence avec sa conception pliable et son double écran intuitif, réactif et de qualité. En comparaison, la conception est classique pour les modèles de Apple et Samsung. L'appareil d'Honor est donc à prendre ou à laisser selon que vous accordiez de l'importance ou non à cette technologie pliable.

Et entre le Galaxy S4 Ultra et le 15 Pro Max ? L'iPhone d'Apple fait mieux sur l'écran et le volet photo / vidéo, même si le modèle de Samsung est déjà très convaincant à ce niveau. Etant donné que les prix sont relativement similaires, cela dépendra, finalement, majoritairement de votre attachement à l'écosystème iOS ou Android.