Le Honor Magic V2 rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones !

Samsung fut l'une des premières marques à se lancer sur le marché des smartphones pliants, et ses différents modèles sont un témoignage de réussite. Des trois appareils que nous comparons, le Galaxy Z Fold5 déploie les meilleures performances, même si ses deux concurrents le talonnent. Le revers de la médaille, c'est néanmoins une autonomie assez sensiblement inférieure.

Et sur la qualité de l'écran ? Le Honor Magic V2, le Huawei P50 Pocket et le Fold5 sont dans un mouchoir de poche. Leurs écrans respectifs sont à la fois qualitatifs, lumineux et parfaitement adaptés à la technologie pliable.

Bref, difficile de les départager sur le seul plan des caractéristiques techniques et des performances. Alors parlons prix : de ces trois appareils, le P50 Pocket est le plus abordable. Il souffre toutefois d'une interface logicielle et d'un écosystème applicatif appauvris, en témoigne l'absence des services Google. A l'inverse, le prix du Fold5 s'envole, à quasi 1800€. Le modèle d'Honor, à 1399€ environ, affiche un rapport qualité-prix attractif et représente donc un bon compromis.