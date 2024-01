Des panneaux solaires vont être installés sur l'un des plus grands bâtiments au monde

Même si le Pentagone ne peut pas rivaliser en termes de taille avec le New Global Center à Chendgu, en Chine (1,7 million de m2, soit la superficie de 238 terrains de football), ses 610 000 m2 n'ont tout de même pas à rougir. En plus des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur ainsi que des panneaux solaires thermiques sont également prévus à l'installation. Objectif : zéro émission nette ! Ces dispositifs permettront de réduire de 95 % l'énergie que réclame le bâtiment pour son chauffage et pour l'eau chaude, actuellement assurés par le pétrole et le gaz naturel.

Selon les calculs, cela permettra potentiellement d'économiser plus de 7 millions de kWh d'électricité et de 135 213 terajoules de gaz naturel annuellement. La facture énergétique serait alors réduite de 1,36 millions de dollars.