Quel est ce pays ou l'hydrogène vert a coulé à flot en 2023 ?

La Chine, pays centralisé par excellence, montre en revanche qu'elle est capable d'instaurer une vraie dynamique provinciale dans sa course à l'hydrogène vert. Pour rappel, la Chine est composée de 23 provinces, cinq régions autonomes, quatre municipalités (Beijing, Tianjin, Shangai et Chongqing) et deux régions administratives spéciales (Macao et Hong-Kong). Parmi toutes ces entités, elles sont déjà 27 à avoir déjà établi des plans afin d'accélérer le développement de la production d'hydrogène. Si les échéances varient (de 2025 à 2035), l'ambition derrière est semblable : l'utilisation et la production massives d'hydrogène vert à long terme.