Un problème empêche de nombreuses Galaxy Watch de fonctionner normalement avec des Google Pixel

Le 3 janvier dernier, et comme à son habitude, Google publiait le correctif de sécurité à destination de ses téléphones Pixel. Si ce dernier a bel et bien corrigé diverses vulnérabilités, il semble néanmoins vouloir s'en prendre à votre montre connectée Samsung, et plus particulièrement aux possesseurs de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 6.

En plus de ne pas pouvoir accéder comme ils l'entendent à l'application, les propriétaires de Galaxy Watch nous signalent que la dernière mise à jour empêche leur smartwatch de rester connectée aux appareils Google Pixel, comme cela nous est rapporté par 9to5Google.