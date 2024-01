Pixel 8 et 8 Pro : les pièces détachées sont moins chères que chez la concurrence

Comme c’était à prévoir par contre, les pièces ne sont pas données. Sur le podium des composants les plus chers, on retrouve bien évidemment l’écran du Pixel 8 Pro qui se vend pour 234,95 € tandis que le triple module photo, du même téléphone, coûte 199,95 €. Les pièces sont à peine moins chères sur le Pixel 8 avec un écran à 169,95 € et un module photo arrière à 149,95 €. À noter tout de même que, sur ce modèle, les modules photographiques peuvent s’acheter séparément alors qu’ils sont solidaires sur le 8 Pro. Enfin, changer la batterie du Pixel 8 vous coûtera 44,95 € et celle 8 Pro 42,95 €.